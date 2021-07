Zingaretti: Roma deve spendere 8 milioni fondi Ue per impianti rifiuti (Di giovedì 22 luglio 2021) Roma – “Faccio un appello non polemico al Comune di Roma: spenda i soldi che ha a disposizione dall’Europa, quasi 8 milioni di euro per gli impianti, soldi che non ha speso e che se non spenderà entro il 2022 torneranno a Bruxelles”. Lo ha detto il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, in occasione della consegna del premio “Lazio Green Comuni Puliti”. “Sarebbe una follia allo stato puro e nella condizione in cui stiamo avere a disposizione ormai da tempo quasi 8 milioni di euro e non riuscire a spenderli- ha aggiunto Zingaretti- Dopo avere rimandato indietro i soldi ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 22 luglio 2021)– “Faccio un appello non polemico al Comune di: spenda i soldi che ha a disposizione dall’Europa, quasi 8di euro per gli, soldi che non ha speso e che se non spenderà entro il 2022 torneranno a Bruxelles”. Lo ha detto il governatore del Lazio, Nicola, in occasione della consegna del premio “Lazio Green Comuni Puliti”. “Sarebbe una follia allo stato puro e nella condizione in cui stiamo avere a disposizione ormai da tempo quasi 8di euro e non riuscire a spenderli- ha aggiunto- Dopo avere rimandato indietro i soldi ...

Advertising

fattoquotidiano : Zingaretti: “Cittadini di fuori Roma si sono rotti di prendersi i rifiuti della Capitale” – Video - LoiChiara : RT @SkyTG24: 'Invitare i giovani a non vaccinarsi è grave, e il prezzo da pagare sarebbe perdere la battaglia contro il virus, come se in g… - Massimo22185550 : RT @spinax64: Un indecente Zingaretti offende Roma e la sua amministrazione ma @robertalombardi e @valecorrado86 non hanno niente da dire?… - deegibons : I guai dei trasporti a Roma. Grazie a Zingaretti eterno assente - Roma_H_24 : Rifiuti, Zingaretti: 'Da Roma mi aspetto soluzioni definitive contro l'emergenza' - -