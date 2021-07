“Vaccino o tampone per entrare in chiesa”: Don Pasquale divide gli utenti (e i fedeli) (Di giovedì 22 luglio 2021) Il parroco della chiesa Mater Ecclesiae di Bernalda, in provincia di Matera, è finito al centro di un polverone mediatico a causa di un suo post Facebook sul Green pass. Don Pasquale Giordano, questo il suo nome, ha invitato i fedeli della parrocchia a recarsi in chiesa solo se muniti di tampone o coperti dal Vaccino: questo suo consiglio però non è stato preso bene da tutti. “Dato il diffondersi del contagio da Covid-19 esorto caldamente, soprattutto i ragazzi e i giovani, a effettuare un tampone e aderire alla campagna vaccinale che si terrà nei prossimi giorni. – ha ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 22 luglio 2021) Il parroco dellaMater Ecclesiae di Bernalda, in provincia di Matera, è finito al centro di un polverone mediatico a causa di un suo post Facebook sul Green pass. DonGiordano, questo il suo nome, ha invitato idella parrocchia a recarsi insolo se muniti dio coperti dal: questo suo consiglio però non è stato preso bene da tutti. “Dato il diffondersi del contagio da Covid-19 esorto caldamente, soprattutto i ragazzi e i giovani, a effettuare une aderire alla campagna vaccinale che si terrà nei prossimi giorni. – ha ...

