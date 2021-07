Underworld, Kate Beckinsale voleva un crossover con Blade (Di giovedì 22 luglio 2021) Kate Beckinsale ha interpretato Selene nella saga di Underworld e l'attrice ha spiegato perché avrebbe voluto un crossover con Blade. Kate Beckinsale ha svelato che ha sperato a lungo nella realizzazione di un film che unisse i mondi di Underworld e Blade. L'interprete di Selene nei film diretti da Paul W.S. Anderson ha spiegato perché avrebbe amato l'idea di un crossover tra le due storie e la sua delusione quando il progetto non si è concretizzato. Kate Beckinsale, parlando a Variety, ha ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 22 luglio 2021)ha interpretato Selene nella saga die l'attrice ha spiegato perché avrebbe voluto unconha svelato che ha sperato a lungo nella realizzazione di un film che unisse i mondi di. L'interprete di Selene nei film diretti da Paul W.S. Anderson ha spiegato perché avrebbe amato l'idea di untra le due storie e la sua delusione quando il progetto non si è concretizzato., parlando a Variety, ha ...

