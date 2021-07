Temptation Island | Tommaso in dolce compagnia | chi è la fortunata

Leggi su howtodofor

(Di giovedì 22 luglio 2021) Una notizia che forse potrebbe anticipare il finale die riguarda due fidanzati,e Alessandro. Mancano pochissime ore al gran finale di stagione ma alcune indiscrezioni potrebbero anticipare ciò che accadrà. Anche quest’anno, il programma estivo condotto da Filippo Bisciglia ha raggiunto ascolti record e di certo tornerà il prossimo anno. In tanti si chiedono come finirà tra le coppie e l’esperta di gossip ha anticipato qualche dettaglio in merito ad una coppia in particolare. Le prossime ultime due puntate disaranno quelle decisive. La penultima sarà quella degli ultimi falò ...