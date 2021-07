Taekwondo Olimpiadi Tokyo, Fernanda Aguirre: “Io infetta? Forse è un falso positivo, ma non mi fanno più tamponi” (Di giovedì 22 luglio 2021) Fernanda Aguirre è tristemente entrata nella storia come la prima atleta presente ai Giochi olimpici di Tokyo 2021 a venire estromessa dopo essere stata trovata infetta dal Covid-19. La taekwodonka cilena ritiene però che il risultato dei tamponi effettuati sia errato e non veritiero. Lo ha spiegato la ventiduenne stessa all’agenzia di stampa russa Ria-Novosti. “Prima di partire per il Giappone ho fatto test PCR negativi. Però, appena arrivata, mi hanno fatto un tampone rapido per gli antigeni che è risultato positivo. Mi sono sottoposta a un altro tampone PCR che è risultato a sua volta ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 luglio 2021)è tristemente entrata nella storia come la prima atleta presente ai Giochi olimpici di2021 a venire estromessa dopo essere stata trovatadal Covid-19. La taekwodonka cilena ritiene però che il risultato deieffettuati sia errato e non veritiero. Lo ha spiegato la ventiduenne stessa all’agenzia di stampa russa Ria-Novosti. “Prima di partire per il Giappone ho fatto test PCR negativi. Però, appena arrivata, mi hanno fatto un tampone rapido per gli antigeni che è risultato. Mi sono sottoposta a un altro tampone PCR che è risultato a sua volta ...

