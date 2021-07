Spread Btp - Bund: in calo a 106,5 punti (Di giovedì 22 luglio 2021) E' in calo a 106,5 punti il differenziale tra Btp e Bund, rispetto ai 108,2 punti della chiusura della vigilia. Secondo i dati disponibili sulla piattaforma Bloomberg, ha toccato un minimo a 105,5 ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 22 luglio 2021) E' ina 106,5il differenziale tra Btp e, rispetto ai 108,2della chiusura della vigilia. Secondo i dati disponibili sulla piattaforma Bloomberg, ha toccato un minimo a 105,5 ...

BTp: spread vira al ribasso dopo Bce a 103 punti, tasso decennale allo 0,65% Virata al ribasso per lo spread tra BTp e Bund dopo l'annuncio della Bce che ha confermato l'impostazione di politica monetaria accomodante e gli acquisti Pepp a ritmo elevato anche nei mesi a venire. Il differenziale di ...

Tassi BCE bassi più a lungo. E lo spread BTp-Bund sprofonda, anche se poi risale un po’ Il board di Francoforte ha rivisto il target d'inflazione e ha allungato l'orizzonte temporale entro cui terrà bassi i tassi d'interesse ...

