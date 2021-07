Socios-Inter, clausola d’uscita in caso di maggiori offerte (Di giovedì 22 luglio 2021) Nella giornata di ieri l’Inter ha ufficializzato l’accordo con Socios.com come nuovo sponsor di maglia per la stagione 2021/22. Un’intesa che porterà sulla maglia dei nerazzurri il Fan Token del club, che sarà lanciato sul mercato nelle prossime settimane. L’affare prevede che Socios corrisponda 20 milioni di euro all’Inter per la sponsorizzazione, una cifra che L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 22 luglio 2021) Nella giornata di ieri l’ha ufficializzato l’accordo con.com come nuovo sponsor di maglia per la stagione 2021/22. Un’intesa che porterà sulla maglia dei nerazzurri il Fan Token del club, che sarà lanciato sul mercato nelle prossime settimane. L’affare prevede checorrisponda 20 milioni di euro all’per la sponsorizzazione, una cifra che L'articolo

Advertising

Inter : ??| ANNUNCIO È l’inizio di una nuova era ???? Benvenuto @socios #IMMORETHANAFAN | $INTER ? $CHZ - Inter : ?? | FOTO New Season, New Skin, New Partner ??? Noi siamo pronti, voi? ?? ?? - Inter : Maglietta | NEW ERA La passione evolve, preparati al cambiamento ??? Vi presentiamo @socios, il nostro nuovo Fan To… - sportli26181512 : #Finanza #Notizie Socios-Inter, clausola d’uscita in caso di maggiori offerte: Nella giornata di ieri l’Inter ha uf… - zlatanradu : RT @Amookeena: Benvenuto #Socios, nuovo sponsor dell'Inter -