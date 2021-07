Parkinson, elettrocateteri direzionali per una terapia personalizzata (Di giovedì 22 luglio 2021) (Adnkronos) - Sottili cateteri elettrici, diretti e monitorati dall'operatore, rappresentano la nuova frontiera per la gestione del Parkinson. La terapia è impiegata nella stimolazione cerebrale profonda (Deep Brain Stimulation, DBS), il trattamento chirurgico che ha dimostrato negli ultimi venti anni ottimi risultati nel controllo dei sintomi motori e nel miglioramento in generale del quadro clinico della persona. Il nuovo sistema di elettrocateteri direzionali per la gestione del Parkinson si chiama SenSight ed è stato sviluppato da Medtronic, azienda leader mondiale nella tecnologia medica ed è ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 luglio 2021) (Adnkronos) - Sottili cateteri elettrici, diretti e monitorati dall'operatore, rappresentano la nuova frontiera per la gestione del. Laè impiegata nella stimolazione cerebrale profonda (Deep Brain Stimulation, DBS), il trattamento chirurgico che ha dimostrato negli ultimi venti anni ottimi risultati nel controllo dei sintomi motori e nel miglioramento in generale del quadro clinico della persona. Il nuovo sistema diper la gestione delsi chiama SenSight ed è stato sviluppato da Medtronic, azienda leader mondiale nella tecnologia medica ed è ...

