Grave falla di Windows 10 e 11: privilegi per admin per tutti (Di giovedì 22 luglio 2021) Non è impossibile ottenere i permessi di amministratore su Windows 10 e 11 per via di un exploit piuttosto Grave venuto alla luce da poco. Come riportato da ‘xda-developers.com‘, si aspettano interventi da parte di Microsoft per risolvere la situazione al più presto (l’azienda ha già assegnato il codice CVE-2021-36934, ed aperto una pagina sul MSRC). Il ricercatore di sicurezza Jonas Lykkeggard ha ravvisato l’anomalia prima in Windows 10, risalendo poi al fatto che la cosa riguardasse anche gli Insider che stanno utilizzando la versione beta dell’ultimo Windows 11. tutti potrebbero potenzialmente ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 22 luglio 2021) Non è impossibile ottenere i permessi di amministratore su10 e 11 per via di un exploit piuttostovenuto alla luce da poco. Come riportato da ‘xda-developers.com‘, si aspettano interventi da parte di Microsoft per risolvere la situazione al più presto (l’azienda ha già assegnato il codice CVE-2021-36934, ed aperto una pagina sul MSRC). Il ricercatore di sicurezza Jonas Lykkeggard ha ravvisato l’anomalia prima in10, risalendo poi al fatto che la cosa riguardasse anche gli Insider che stanno utilizzando la versione beta dell’ultimo11.potrebbero potenzialmente ...

