Giulia Salemi e Stefania Orlando “Tu sei la regina delle falsità e io…”

Advertising

VanityFairIt : In esclusiva su Apple Music il backstage del videoclip di «In un'ora», il nuovo tormentone estivo di Shade con la p… - MarioManca : «In un'ora»: il backstage esclusivo del nuovo tormentone di @thetrueshade (con @GiuliaSalemi93) - fanpage : I rapporti tra Ariadna Romero e Giulia Salemi sono ottimi: l'ex gieffina era alla festa del piccolo Leonardo, figli… - ssonofalsa : RT @brookesbellarke: a chi spara a zero sulla madre di sua figlia nelle storie e unfollowa una sua cara amica di tanti anni all’improvviso… - mileyismydesire : RT @_celeb_fan: Giulia Salemi ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Salemi

Cosa sta succedendo trae Stefano Sala ? Dopo una lunga amicizia i due ex gieffini sembrano essersi allontanati. A notarlo, come sempre, alcuni utenti che su Twitter hanno rivelato degli importanti indizi sull'...Stefano Sala ehanno litigato? La risposta è: No ! Ed infatti, gli attenti amici di Twitter si sono accorti che l'ex di Dayane Mello non ricambia il follow dell'italo persiana. Stefano Sala non ha ...Giulia, Maria Teresa e Denis insieme: stanno lavorando ad un progetto? Hanno passato intere giornate a chiacchierare dei progetti lavorativi futuri e di tante altre cose, avevano ...Amicizia al capolinea per l'ex compagno di Dayane Mello e la compagna di Pretelli? L'indizio sui social ha scatenato il gossip ...