Fognini contro Berrettini: “Meglio non commentare, altrimenti vado sul polemico” (Di giovedì 22 luglio 2021) Il tennista italiano Fabio Fognini non ha preso bene la decisione del collega Matteo Berrettini di non partecipare alle Olimpiadi di Tokyo. “Non voglio commentare la scelta di Matteo, altrimenti vado abbastanza sul polemico”, dice in una intervista a La Repubblica. Berrettini, numero 8 nella classifica Atp e reduce dalla storica finale a Wimbledon persa contro il campionissimo Djokovic, ha motivato il forfait con un infortunio muscolare. Senza di lui, Fognini, numero 31 nel ranking mondiale dei tennisti, non parteciperà ai Giochi al doppio ... Leggi su tpi (Di giovedì 22 luglio 2021) Il tennista italiano Fabionon ha preso bene la decisione del collega Matteodi non partecipare alle Olimpiadi di Tokyo. “Non vogliola scelta di Matteo,abbastanza sul”, dice in una intervista a La Repubblica., numero 8 nella classifica Atp e reduce dalla storica finale a Wimbledon persail campionissimo Djokovic, ha motivato il forfait con un infortunio muscolare. Senza di lui,, numero 31 nel ranking mondiale dei tennisti, non parteciperà ai Giochi al doppio ...

