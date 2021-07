Fiori di zucchine ripieni | la ricetta ligure che ti conquisterà!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 22 luglio 2021) Quando cambia la stagione, automaticamente cambia anche l’alimentazione, vuoi perché le giornate si allungano o perché semplicemente possiamo tenere le finestre aperte, la voglia di qualcosa di fritto ci stuzzica. Con il bel tempo, poi spuntano anche idi zucca, non molti li usano e, anche chi lo fa si limita a friggerli. Sono buonissimi anche così in semplicità, però gustarlinon ha davvero prezzo. La dolcezza del fiore di zucca a contrasto con la sapidità del ripieno è una vera goduria e diciamocelo se proprio dobbiamo metterci a friggere almeno facciamolo per preparare una vera e propria cena. Vediamo come prepararli. Ingredienti 16 ...