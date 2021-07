Covid: cabina regia, green pass per trasporti non in dl, ma decisione a breve (Di giovedì 22 luglio 2021) Roma, 22 lug. (Adnkronos) - L'uso del green pass per accedere ai mezzi di trasporto pubblici -leggi bus e metro- non sarà nel dl anti-Covid che il governo dovrebbe varare nel pomeriggio, "ma dovrà essere affrontato a stretto giro". Questa, a quanto apprende l'Adnkronos, la premessa che è stata fatta nel corso della cabina di regia che, prima del Cdm, ha delineato il quadro delle misure. Nel dl non ci sarà nemmeno l'obbligo di vaccinazione per i docenti e i dipendenti della scuola. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 luglio 2021) Roma, 22 lug. (Adnkronos) - L'uso delper accedere ai mezzi di trasporto pubblici -leggi bus e metro- non sarà nel dl anti-che il governo dovrebbe varare nel pomeriggio, "ma dovrà essere affrontato a stretto giro". Questa, a quanto apprende l'Adnkronos, la premessa che è stata fatta nel corso delladiche, prima del Cdm, ha delineato il quadro delle misure. Nel dl non ci sarà nemmeno l'obbligo di vaccinazione per i docenti e i dipendenti della scuola.

