Campagna Stand Up For Victims Rights per sostenere vittime d' odio

Per la Giornata europea delle vittime d'odio l'organizzazione non profit Cospe lancia la Campagna "Stand Up For Victims Rights", per sostenere le vittime di razzismo, omotransfobia, islamofobia e ...

cospeonlus : RT @RedattoreSocial: Giornata europea delle vittime d'odio, @cospeonlus lancia la campagna “Stand Up For Victims Rights. Vademecum delle az… - RedattoreSocial : Giornata europea delle vittime d'odio, @cospeonlus lancia la campagna “Stand Up For Victims Rights. Vademecum delle… - cospeonlus : RT @cartadiroma: @cospeonlus lancia la campagna 'Stand Up For Victims Rights”, la quale mira non solo a informare l'opinione pubblica su ha… - cartadiroma : @cospeonlus lancia la campagna 'Stand Up For Victims Rights”, la quale mira non solo a informare l'opinione pubblic… - PiacenzaSera : Uno stand contro le truffe, Zandonella: “Denunciate sempre senza timori” - Prosegue a Piacenza la campagna informat… -