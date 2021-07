Al via il G20 per l'Ambiente a Napoli: "La transizione non sarà un pranzo di gala" (Di giovedì 22 luglio 2021) Inizia oggi a Napoli la due giorni della ministeriale Ambiente, Clima ed Energia del G20 sotto la presidenza italiana. Sostenibilità e transizione ecologica sono due assi centrali della presidenza di turno dell’Italia. Per questo motivo, per la prima volta nella storia di questo formato dei grandi della terra, clima ed energia, vanno di pari passo in una riunione dei ministri delegati. Obiettivo ambizioso della presidenza italiana è quello di coniugare tutela dell’Ambiente e spinta verso la crescita e il progresso. La direzione, ha precisato la presidenza italiana, deve essere quella di creare le condizioni per un ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 22 luglio 2021) Inizia oggi ala due giorni della ministeriale, Clima ed Energia del G20 sotto la presidenza italiana. Sostenibilità eecologica sono due assi centrali della presidenza di turno dell’Italia. Per questo motivo, per la prima volta nella storia di questo formato dei grandi della terra, clima ed energia, vanno di pari passo in una riunione dei ministri delegati. Obiettivo ambizioso della presidenza italiana è quello di coniugare tutela dell’e spinta verso la crescita e il progresso. La direzione, ha precisato la presidenza italiana, deve essere quella di creare le condizioni per un ...

