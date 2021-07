Wta Palermo 2021, Jil Teichmann dà forfait per infortunio: Ruse avanza ai quarti senza giocare (Di mercoledì 21 luglio 2021) Problemi fisici per Jil Teichmann, costretta al ritiro dal torneo Wta di Palermo 2021 al secondo turno. La svizzera, testa di serie numero 3 del tabellone e vincitrice nel 2019 in questo torneo, per un infortunio alla coscia sinistra ha dovuto dare forfait a pochi minuti dall’inizio dell’incontro con la rumena Elena Gabriela Ruse, che dunque avanza ai quarti di finale senza nemmeno giocare. Lì attende una tra l’italiana Lucia Bronzetti e l’americana Grace Min. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 21 luglio 2021) Problemi fisici per Jil, costretta al ritiro dal torneo Wta dial secondo turno. La svizzera, testa di serie numero 3 del tabellone e vincitrice nel 2019 in questo torneo, per unalla coscia sinistra ha dovuto darea pochi minuti dall’inizio dell’incontro con la rumena Elena Gabriela, che dunqueaidi finalenemmeno. Lì attende una tra l’italiana Lucia Bronzetti e l’americana Grace Min. SportFace.

