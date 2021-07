WTA Palermo 2021 | Bronzetti inarrestabile | sconfitta Min Ai quarti anche Cristian | Ruse e Dodin

(Di giovedì 22 luglio 2021) Si sono appena conclusi i match odierni del WTA di. Favolosa Luciache si è imposta in maniera meritatissima sulla statunitense Grace Min. L’azzurra ha trionfato in circa due ore col punteggio di 6-3 6-1. La 22enne nativa di Genova ha staccato il pass per idi finale della manifestazione siciliana. Al prossimo turno l’azzurra affronterà la rumena Elena-Gabrielache ha sfruttato il ritiro dell’elvetica Jil Teichmann. Molto benela transalpina Oceanche ha superato abbastanza agevolmente la russaVitalia Diatchenko. La francese dopo quasi due ore di ...

Nel primo set , dopo uno 'scambio di cortesie' nel secondo e nel terzo gioco, l'italiana tesse la propria tela da fondo: prima c'è una palla break nel sesto game non sfruttata e poi le quattro ...Continua la marcia di Lucia Bronzetti, che stacca il biglietto per i quarti al 32° "Ladies Open", torneo250 con 235.238 dollari di montepremi in corso sulla terra rossa del Country Time Club del capoluogo siciliano. La riminese (n.190, best ranking), in gara con una ...BRONZETTI-Ruse in TV: data, orario, canale e diretta streaming Wta Palermo 2021. Tutto ciò che c'è da sapere sul match di quarti di finale ...Lucia supera 6-3 6-1 Grace Min e conquista per la seconda volta consecutiva i quarti di finale in un torneo del circuito maggiore ...