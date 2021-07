Viabilità Roma Regione Lazio del 21-07-2021 ore 12:30 (Di mercoledì 21 luglio 2021) Viabilità DEL21 LUGLIO 2021 ORE 12.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio PERCORRENDO LA STRADA STATALE AURELIA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO DIREZIONE CIVITAVECCHIA SI STA IN CODA SULLA STATALE PONTINA, ALL’ALTEZZA DI POMEZIA SUD DIREZIONE Roma IN VIA APPIA RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE SULLA REGIONALE NETTUNENSE SI RALLENTA A PAVONA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA VIA DEL MARE NELLE DUE DIREZIONI UNO SGUARDO AGLI EVENTI TORNA IL ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 21 luglio 2021)DEL21 LUGLIOORE 12.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPERCORRENDO LA STRADA STATALE AURELIA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO DIREZIONE CIVITAVECCHIA SI STA IN CODA SULLA STATALE PONTINA, ALL’ALTEZZA DI POMEZIA SUD DIREZIONEIN VIA APPIA RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE SULLA REGIONALE NETTUNENSE SI RALLENTA A PAVONA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA VIA DEL MARE NELLE DUE DIREZIONI UNO SGUARDO AGLI EVENTI TORNA IL ...

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Terza corsia A1, lavori per una notte tra Firenze Sud e Incisa In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari: verso Roma, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Firenze sud, percorrere la viabilità ordinaria dove, per l'occasione, sarà predisposta ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 21 - 07 - 2021 ore 08:45 VIABILITÀ DEL21 LUGLIO 2021 ORE 8.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA TRA DIRAMAZIONE ROMA ...

