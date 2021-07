Verona, intervento al menisco riuscito per Lasagna. Stop di circa un mese (Di mercoledì 21 luglio 2021) Con una nota ufficiale, l’Hellas Verona ha reso note le condizioni dell’attaccante Kevin Lasagna, infortunatosi alcuni giorni fa riportando una lesione della fibrocartilagine meniscale interna del ginocchio sinistro. Il giocatore è stato operato a Villa Stuart. Stop di un mese. Questo il comunicato: “Questo pomeriggio Kevin Lasagna è stato sottoposto ad intervento chirurgico di meniscectomia selettiva interna del ginocchio sinistro. L’intervento, eseguito dal Prof. Pierpaolo Mariani presso la clinica Villa Stuart di Roma, è tecnicamente riuscito. I tempi ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 21 luglio 2021) Con una nota ufficiale, l’Hellasha reso note le condizioni dell’attaccante Kevin, infortunatosi alcuni giorni fa riportando una lesione della fibrocartilagine meniscale interna del ginocchio sinistro. Il giocatore è stato operato a Villa Stuart.di un. Questo il comunicato: “Questo pomeriggio Kevinè stato sottoposto adchirurgico di meniscectomia selettiva interna del ginocchio sinistro. L’, eseguito dal Prof. Pierpaolo Mariani presso la clinica Villa Stuart di Roma, è tecnicamente. I tempi ...

