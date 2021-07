Una undicenne contro la propaganda gender a scuola (Di mercoledì 21 luglio 2021) Ricordiamo tutti il memorabile video in diretta dei due paladini della sinistra odierna, Alessandro Zan e Federico Lucia, alias Fedez, durante il quale, facendo propaganda del disegno di legge di cui è firmatario e concentrandosi in particolare sul suo, più che controverso, cardine dell’identità di genere, il primo sosteneva che la scuola deve sostenere e incoraggiare i bambini “non binari” ad avviare i “percorsi di transizione”, e che i genitori devono essere “sensibili” verso ciò. Soffermiamoci allora sul modello “culturale” che, più o meno direttamente, spinge questi personaggi a instaurare questo modello educativo ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 21 luglio 2021) Ricordiamo tutti il memorabile video in diretta dei due paladini della sinistra odierna, Alessandro Zan e Federico Lucia, alias Fedez, durante il quale, facendodel disegno di legge di cui è firmatario e concentrandosi in particolare sul suo, più cheverso, cardine dell’identità di genere, il primo sosteneva che ladeve sostenere e incoraggiare i bambini “non binari” ad avviare i “percorsi di transizione”, e che i genitori devono essere “sensibili” verso ciò. Soffermiamoci allora sul modello “culturale” che, più o meno direttamente, spinge questi personaggi a instaurare questo modello educativo ...

IKissHotaru : ho dovuto fare da babysitter a una undicenne PIÙ ALTA di me . Ho 16 anni - SardiniaPost : ?? Doppio intervento dei bagnini nel pericoloso mare della Costa Verde: stamattina a Scivu hanno salvato una 60enne… - ersupremo7 : quelle parole, inutile dire che non parlai più con lui ma vabbè, non penso che un'undicenne possa essere molto amic… - Azzurraurra : @nmirotti Invalsi? Io scioperavo alla somministrazione. Una volta, i miei students di I Media si trovarono a risolv… - amicidiisraele : RT @shalomroma: “Quel 20 ottobre 1943 ormai lontano, a Marina di Ravenna, quando per ore, Millo, allora undicenne, si vide i mitra puntati… -