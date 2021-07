Traffico Roma del 21-07-2021 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 21 luglio 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto code per incidente sulla via Aurelia tra Palidoro e Torrimpietra nelle due direzioni incidente con rallentamenti anche su via Cristoforo Colombo nei pressi di via dell’Umanesimo sempre sulla Cristoforo Colombo rallentamenti invece per lavori sono segnalati all’altezza di via di Mezzocammino mano avanti i lavori di potatura su Viale Ippocrate e di fare dell’università attenzione alla disciplina provvisoria diistituita in zona in particolare attenzione ai cambiamenti per la circolazione su via Giuseppe De mattheis via morichini via Pavia Largo Marchiafava e via Poggioli possibili ...