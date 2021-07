Per la serie "neomamme in formissima"... (Di mercoledì 21 luglio 2021) Naomi Campbell è tornata sul set. Dopo l’arrivo della figlia annunciato via Instagram lo scorso maggio, la ritroviamo più statuaria che mai con i bikini – non facili – di Burberry by Riccardo Tisci. La top model 51enne sfoggia gli addominali più scolpiti di sempre, ecco come fa a tenersi in forma. Naomi Campbell beauty evolution guarda le foto Naomi Campbell in bikini a 51 anni Regina delle passerelle, ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 21 luglio 2021) Naomi Campbell è tornata sul set. Dopo l’arrivo della figlia annunciato via Instagram lo scorso maggio, la ritroviamo più statuaria che mai con i bikini – non facili – di Burberry by Riccardo Tisci. La top model 51enne sfoggia gli addominali più scolpiti di sempre, ecco come fa a tenersi in forma. Naomi Campbell beauty evolution guarda le foto Naomi Campbell in bikini a 51 anni Regina delle passerelle, ...

Advertising

NetflixIT : #SexEducation ha vinto il premio Miglior Serie TV Straniera ai Diversity Media Awards e noi siamo un po’ troppo emo… - rubio_chef : Care parlamentari e cari politici, sto preparando una serie di pippotti, per voi che non amate i test antidroga obb… - NetflixIT : ?? Per tutti gli zì all’ascolto: anche #SkamItalia è stata premiata ai #DMA2021, come Miglior Serie Italiana. Quando… - sportli26181512 : Viña come Cafu: ecco la nuova freccia della Roma: Il fluidificante arriva a Trigoria dal Palmeiras: l’ultimo fu il… - MasterAb88 : RT @AnaFloraCastro1: Domanda per giuristi: imporre un farmaco sperimentale per lavorare è violare i limiti imposti dal rispetto della perso… -