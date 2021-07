No, Pubblicità Progresso non ha fatto la campagna «non gliela dare senza Green Pass» (Di mercoledì 21 luglio 2021) L’immagine centrale del film The Wolf of Wall Street. L’intestazione ammiccante: «Non gliela dare senza Green Pass». La call to action: «Aiuta anche tu a convincere gli indecisi». Lo slogan, tra l’altro ripreso male da quello che era stato scelto per la campagna di vaccinazione: «L’Italia riparte con un fiore». Il logo, in basso a destra, di Pubblicità Progresso a voler dare una sorta di ufficialità a questa card promozionale. Ma è tutta una bufala, dal momento che la fondazione che, dal 1971, si occupa di sensibilizzare la popolazione ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 21 luglio 2021) L’immagine centrale del film The Wolf of Wall Street. L’intestazione ammiccante: «Non». La call to action: «Aiuta anche tu a convincere gli indecisi». Lo slogan, tra l’altro ripreso male da quello che era stato scelto per ladi vaccinazione: «L’Italia riparte con un fiore». Il logo, in basso a destra, dia voleruna sorta di ufficialità a questa card promozionale. Ma è tutta una bufala, dal momento che la fondazione che, dal 1971, si occupa di sensibilizzare la popolazione ...

giornalettismo : Questa card *non* corrisponde a una campagna di @pubbliprogresso sul #greenpass. È una delle tante immagini fake c… - Nora34358995 : @MarcoStac Pubblicità Progresso - PaperinikEdonna : RT @MaurizioB95: @fserblin @CarloCalenda Appunto non capisco questa rincorsa alla pedagogia in ogni topic sociale o culturale...il fatto ch… - Lucaga78 : @MiaZeldaMoe ??????????... pubblicità progresso ???????? - MaurizioB95 : @fserblin @CarloCalenda Appunto non capisco questa rincorsa alla pedagogia in ogni topic sociale o culturale...il f… -

