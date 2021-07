Lutto Juve: grave perdita per la squadra bianconera (Di mercoledì 21 luglio 2021) . A soli 68 anni ci ha lasciato Antonio Canese, il cuoco storico della società bianconera Screenshot Antonio Canese Cuoco JuventusChissà quante volte avremo sentito definire una società di calcio “una famiglia“. Una famiglia numerosissima, quasi una famiglia allargata, poiché composta da tanti settori, diversi tra loro, che convivono “sotto lo stesso tetto”, unite da un Nome che tutto abbraccia e coinvolge. Una società di calcio non è certo soltanto la squadra che scende in campo a disputare le partite. Quella la si potrebbe definire come la punta di un iceberg, è quello che tutti vedono, ma, se s’inizia a scendere, si scoprirà un mondo ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 21 luglio 2021) . A soli 68 anni ci ha lasciato Antonio Canese, il cuoco storico della societàScreenshot Antonio Canese CuocontusChissà quante volte avremo sentito definire una società di calcio “una famiglia“. Una famiglia numerosissima, quasi una famiglia allargata, poiché composta da tanti settori, diversi tra loro, che convivono “sotto lo stesso tetto”, unite da un Nome che tutto abbraccia e coinvolge. Una società di calcio non è certo soltanto lache scende in campo a disputare le partite. Quella la si potrebbe definire come la punta di un iceberg, è quello che tutti vedono, ma, se s’inizia a scendere, si scoprirà un mondo ...

