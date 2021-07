Advertising

leggoit : Francesco Totti ci da un taglio, sul social col nuovo look: eccolo con i capelli rasati - justOUSSOP : RT @classicshirts: Derby della Capitale Alessandro Nesta ?? Francesco Totti - infoitsport : Francesco Totti cambia look e si rasa i capelli guarda - diariosdefutbol : RT @classicshirts: Derby della Capitale Alessandro Nesta ?? Francesco Totti - HistoricKits : RT @classicshirts: Derby della Capitale Alessandro Nesta ?? Francesco Totti -

Ultime Notizie dalla rete : Francesco Totti

, ex storico capitano della Roma, ha esibito sui social un nuovo look. Eccolo...cambia look. L'ex capitano giallorosso a 44 anni ha deciso di tagliare tutti i capelli . Complice il caldo e le vacanze al mare,ci ha dato un taglio. Nelle stories Instagram ...Francesco Totti cambia look. L’ex capitano giallorosso a 44 anni ha deciso di tagliare tutti i capelli. Complice il caldo e le vacanze al mare, Totti ci ha dato un taglio. Francesco Totti cambia look.Francesco Totti e Ilary Blasi sono in vacanza in Sardegna. Chi li ha paparazzati in barca con la famiglia (foto) ...