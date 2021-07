Eventi e scadenze del 21 luglio 2021

Advertising

bizcommunityit : Eventi e scadenze del 20 luglio 2021 #scadenzefiscali - bizcommunityit : Eventi e scadenze: settimana del 19 luglio 2021 #scadenzefiscali - newsfinanza : Eventi e scadenze del 20 luglio 2021 - Osserv_Impresa : Eventi e scadenze del 20 luglio 2021 - zazoomblog : Eventi e scadenze del 20 luglio 2021 - #Eventi #scadenze #luglio -

Ultime Notizie dalla rete : Eventi scadenze

Teleborsa

Lunedì 19/07/2021 Appuntamenti : G20 - Y20 Summit (fino a venerdì 23/07/2021) Martedì 20/07/2021 Appuntamenti : G20 - 4° Energy Transitions and Climate Sustainability Working Group Meeting (fino a ...... appuntamenti,, nuovi inizi e cambiamenti a livello internazionale. L'associazione Erasmo ha scelto di concentrare la propria attenzione su questo arco temporale, per analizzare gli...I fondi per il settennato 2021-2017 non sono ancora disponibili. Si dovrà aspettare: la loro erogazione segue un iter ben rodato che richiede tempo e attenzione. In più per il 2021-2027 la pandemia e ...Il Consiglio dei ministri, che verrà convocato per mercoledì o giovedì, deciderà sui nuovi parametri per il cambio colore delle Regioni e sul ...