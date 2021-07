Cos’è il Passenger Locator Form e come compilarlo (Di mercoledì 21 luglio 2021) Novità per tutti coloro che vogliono viaggiare: sebbene dal primo luglio siano diventati obbligatori i Green Pass che permettono di circolare su tutto il territorio dell’Unione Europea, ci sono alcuni paesi che richiedono un ulteriore documento per spostarsi in tutta tranquillità. Si tratta del Passenger Locator Form, conosciuto anche come modulo PLF. Che Cos’è il Passenger Locator Form Il Passenger Locator Form (o PLF) è un documento per poter entrare in alcuni paesi europei, che però non ha a che fare ... Leggi su dilei (Di mercoledì 21 luglio 2021) Novità per tutti coloro che vogliono viaggiare: sebbene dal primo luglio siano diventati obbligatori i Green Pass che permettono di circolare su tutto il territorio dell’Unione Europea, ci sono alcuni paesi che richiedono un ulteriore documento per spostarsi in tutta tranquillità. Si tratta del, conosciuto anchemodulo PLF. CheilIl(o PLF) è un documento per poter entrare in alcuni paesi europei, che però non ha a che fare ...

Advertising

idealista_it : Cos’è il passenger locator, tutto quello che c’è da sapere per chi va all’estero - welcomeimmobili : Cos’è il passenger locator, tutto quello che c’è da sapere per chi va all’estero - giuliog : RT @ansaeuropa: ????Stai per partire? non dimenticare di compilare il Plf!???? Cos'e' e come funziona il #PLF, Passenger locator form. Il m… - ansaeuropa : ????Stai per partire? non dimenticare di compilare il Plf!???? Cos'e' e come funziona il #PLF, Passenger locator fo… - QuotidianoMotor : Cos’è il PLF Passenger Locator Form, come ottenerlo e quando serve -

Ultime Notizie dalla rete : Cos’è Passenger Che cos’è e come si compila il Passenger locator form, il modulo per viaggiare quest’estate in Europa Open