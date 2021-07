Calciomercato Torino, concorrenza del Napoli per Amrabat (Di mercoledì 21 luglio 2021) I due club sulle tracce di Sofyan Amrabat, in uscita dalla Fiorentina. I granata possono contare su un asso nella manica Dopo il passaggio di Meitè al Benfica, il Torino è in cerca di rinforzi a centrocampo. Tra i nomi sulla lista di mercato c’è quello di Sofyan Amrabat, in uscita dalla Fiorentina dopo una sola stagione passata con la maglia del club viola. Secondo quanto riportato da Tuttosport, bisognerà però battere la concorrenza del Napoli. I granata, dal canto loro, possono contare sulla presenza in panchina di mister Ivan Juric, che ha lanciato il marocchino a Verona e farebbe carte false pur ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 21 luglio 2021) I due club sulle tracce di Sofyan, in uscita dalla Fiorentina. I granata possono contare su un asso nella manica Dopo il passaggio di Meitè al Benfica, ilè in cerca di rinforzi a centrocampo. Tra i nomi sulla lista di mercato c’è quello di Sofyan, in uscita dalla Fiorentina dopo una sola stagione passata con la maglia del club viola. Secondo quanto riportato da Tuttosport, bisognerà però battere ladel. I granata, dal canto loro, possono contare sulla presenza in panchina di mister Ivan Juric, che ha lanciato il marocchino a Verona e farebbe carte false pur ...

