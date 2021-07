Advertising

Gazzetta_it : Dybala, Locatelli e magari Pjanic: così Allegri studia la nuova Juve - SkySport : La Juve riparte dal Cesena, sabato la prima amichevole. LIVE su Sky #SkySport #JuventusCesena - Gazzetta_it : Juve, Allegri e #Dybala già a colloquio: la partita per il rinnovo è iniziata - TV7Benevento : Calcio: Juventus, Demiral si allena in gruppo... - Domenico1oo777 : RT @SkySport: La Juve riparte dal Cesena, sabato la prima amichevole. LIVE su Sky #SkySport #JuventusCesena -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Juventus

Il Tottenham su Gollini Mercato:, idea Paredes per sostituire Arthur. Nandez 'chiama' l'Inter: l'affare si fa Mercato: il Psg accelera per Correa, nella trattativa con la Lazio entra Sarabia.Le altre amichevoli Il programma delle amichevoli dellaproseguirà con la sfida contro il Monza , fissata per sabato 31 luglio allo stadio Brianteo e valevole per il Trofeo Berlusconi, ...Torino, 21 lug. - E' un sole splendente quello che ha accompagnato la giornata di allenamento della Juventus al JTC. I bianconeri, ai quali si è aggregato Merih ...La Juventus, tramite Instagram, ha condiviso un video di un tiro molto potente fatto da Paulo Dybala in allenamento: "???????????? ????????????????: when you try to break the camera", ha scritto il cl ...