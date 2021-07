Al Paolo Dettori i casi gravi dirottati | ' Ospedale in via di smantellamento'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Paolo Dettori

Gallura Oggi

"Lo smantellamento del" spiega Roberto Li Gioi (m5s) - è già in atto e lo si percepisce chiaramente percorrendo le diverse corsie dell'ospedale. La volontà e il grandissimo spirito di ...... Simone Talone percussioni, Flavia Barbacetto e Angelicavocalist). Da 'Cardiologia' di ... 'Non abbiamo bisogno di parole', si rende omaggio anche al silenzio di, che nel canto non ...“Lo smantellamento del Paolo Dettori – spiega Roberto Li Gioi (m5s) – è già in atto e lo si percepisce chiaramente percorrendo le diverse corsie dell’ospedale. La volontà e il grandissimo spirito di s ...Tempio. Il Consigliere regionale Roberto Li Gioi, in quota Movimento Cinque Stelle, alla luce della situazione in cui versa l'Ospedale Paolo Dettori di ...