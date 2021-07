Whirlpool: dalla Camera ok unanime a mozione su sito Napoli (Di martedì 20 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Sì unanime dell’Aula della Camera alla mozione unitaria sulle iniziative volte al rilancio del sito produttivo Whirlpool di Napoli ed alla salvaguardia dei relativi livelli occupazionali. “Il voto unanime alla nostra mozione sulla Whirlpool, sottoscritta da tutti i gruppi parlamentari, è un successo del Parlamento ed uno strumento in più nella vicenda lunga e complessa della Whirlpool. L’atteggiamento dell’azienda nel rifiutare la cassa integrazione aggiuntiva e l’avvio ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 20 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– Sìdell’Aula dellaallaunitaria sulle iniziative volte al rilancio delproduttivodied alla salvaguardia dei relativi livelli occupazionali. “Il votoalla nostrasulla, sottoscritta da tutti i gruppi parlamentari, è un successo del Parlamento ed uno strumento in più nella vicenda lunga e complessa della. L’atteggiamento dell’azienda nel rifiutare la cassa integrazione aggiuntiva e l’avvio ...

Advertising

anteprima24 : ** #Whirlpool: dalla #Camera ok unanime a #Mozione su sito ##Napoli ** - pbersani : RT @articoloUnoMDP: +++ Sì della Camera alla mozione di LeU a prima firma Fornaro per salvare la #Whirlpool di Napoli. All’unanimità. Dalla… - MassimilianoQ12 : RT @articoloUnoMDP: +++ Sì della Camera alla mozione di LeU a prima firma Fornaro per salvare la #Whirlpool di Napoli. All’unanimità. Dalla… - mgsnazionale : RT @articoloUnoMDP: +++ Sì della Camera alla mozione di LeU a prima firma Fornaro per salvare la #Whirlpool di Napoli. All’unanimità. Dalla… - fnicodemo : RT @articoloUnoMDP: +++ Sì della Camera alla mozione di LeU a prima firma Fornaro per salvare la #Whirlpool di Napoli. All’unanimità. Dalla… -