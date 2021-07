Ufficiale | Elia al Benevento dall’Atalanta

(Di martedì 20 luglio 2021) Con una nota, il“comunica di aver formalizzato l’accordo con l’Atalanta per l’acquisizione a titolo temporaneo con diritto di opzione e contro opzione delle prestazioni sportive del centrocampista Salvatore. Il 22enne originario di Prato approda in giallorosso dopo aver conquistato da assoluto protagonista la promozione in Serie B con il Perugia Calcio, collezionando infatti 8 gol e 4 assist in 36 presenze”. Foto: LogoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Commenta per primo Salvatore passa dall' Atalanta al Benevento, il comunicato del club campano: Il Benevento Calcio comunica di aver formalizzato l'accordo con l'Atalanta Bergamasca Calcio per l'acquisizione a ...
BENEVENTO - Il Benevento ha ufficializzato l'arrivo in prestito di Salvatore Elia in prestito con diritto e controopzione di riscatto. Ecco il comunicato del club: "Il Benevento comunica di aver forma ...
Calciomercato Benevento, UFFICIALE il rinforzo dall'Atalanta: Salvatore Elia ritroverà ancora Caserta nella propria carriera ...