Torino, Bremer: “Juric mi piace, con lui facciamo di più. Per il suo calcio serve tanta corsa” (Di martedì 20 luglio 2021) “Con Juric facciamo di più, per il suo calcio serve tanta corsa. Mi piace, è bravo, dice sempre quello che pensa”. Sono queste le parole di Gleison Bremer, difensore del Torino, facendo il punto dopo la prima settimana di lavoro in ritiro con i granata. Il brasiliano ha commentato a Torino Channel l’approdo di Ivan Juric: “Secondo me capisce il momento della squadra e del gruppo, sa gestire bene le due cose. Ci siamo già parlati di persona, mi ha detto cosa pensa e cosa devo fare in campo. Difesa in ... Leggi su sportface (Di martedì 20 luglio 2021) “Condi più, per il suo. Mi, è bravo, dice sempre quello che pensa”. Sono queste le parole di Gleison, difensore del, facendo il punto dopo la prima settimana di lavoro in ritiro con i granata. Il brasiliano ha commentato aChannel l’approdo di Ivan: “Secondo me capisce il momento della squadra e del gruppo, sa gestire bene le due cose. Ci siamo già parlati di persona, mi ha detto cosa pensa e cosa devo fare in campo. Difesa in ...

