Tokyo 2020, capo comitato organizzatore: “Se casi Covid-19 aumenteranno ne riparleremo” (Di martedì 20 luglio 2021) A Tokyo i casi di positività al Covid-19 aumentano, e nelle ultime ventiquattro ore ne sono stati registrati altri nove che hanno portato al numero totale di 67 persone contagiate. Toshiro Muto, il direttore generale del comitato organizzatore, è intervenuto in conferenza stampa e non ha escluso una possibile cancellazione dei Giochi in caso di aumento dei contagiati, sostenendo che “non possiamo prevedere cosa accadrà con il numero di casi di coronavirus”. “Continueremo le discussioni se c’è un picco nei casi – ha continuato Muto – . Abbiamo convenuto che, sulla base ... Leggi su sportface (Di martedì 20 luglio 2021) Adi positività al-19 aumentano, e nelle ultime ventiquattro ore ne sono stati registrati altri nove che hanno portato al numero totale di 67 persone contagiate. Toshiro Muto, il direttore generale del, è intervenuto in conferenza stampa e non ha escluso una possibile cancellazione dei Giochi in caso di aumento dei contagiati, sostenendo che “non possiamo prevedere cosa accadrà con il numero didi coronavirus”. “Continueremo le discussioni se c’è un picco nei– ha continuato Muto – . Abbiamo convenuto che, sulla base ...

Advertising

chetempochefa : #PaolaEgonu sarà portabandiera olimpica ???? La pallavolista azzurra è stata scelta, assieme ad alcuni atleti di alt… - sole24ore : ?? La pallavolista azzurra Paola #Egonu porterà la bandiera olimpica alla cerimonia di apertura dei Giochi di #Tokyo… - LaStampa : Tokyo 2020, Paola Egonu porterà la bandiera olimpica alla cerimonia apertura - SalvoGiuliana : RT @Marco_dreams: Hi hi hi… oggi alla zucchina, al capitone, a Pillon, Adinolfi e compagnia varia (avariata) va di traverso il pranzo. Una… - marcoriga58 : RT @Marco_dreams: Hi hi hi… oggi alla zucchina, al capitone, a Pillon, Adinolfi e compagnia varia (avariata) va di traverso il pranzo. Una… -