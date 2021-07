Pegasus, anche Macron nella lista dei probabili spiati (Di martedì 20 luglio 2021) C'è sono anche il presidente francese Emmanuel Macron nella lista dei capi di stato e di governo e degli ex leder che potrebbero essere stati spiati nell'ambito del progetto Pegasus. Lo riporta il ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 20 luglio 2021) C'è sonoil presidente francese Emmanueldei capi di stato e di governo e degli ex leder che potrebbero essere statinell'ambito del progetto. Lo riporta il ...

Pegasus. La Francia apre un'inchiesta, in Messico spiato anche il presidente Obrador

Pegasus, nessuno scappa dal malware. Luttwak spiega perché
Tutti i governi usano spyware come Pegasus. E chiunque abbia uno smartphone è a rischio. Edward Luttwak, stratega militare americano con trascorsi al Pentagono e alla Casa Bianca, spiega la cyberwarfa ...

