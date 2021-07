Macron fa marcia indietro? (Di martedì 20 luglio 2021) Ci avete taggato sotto a un post di un sito che non conoscevo, l’ennesimo dominio .com registrato in forma anonima giusto pochi giorni fa. Come vi ho già raccontato più volte, quando un sito viene registrato così significa che chi lo amministra non vuole essere identificato. Il fatto che chi sceglie di aprire un sito di informazione voglia restare anonimo lascia principalmente una criticità: che chi pubblica su quel sito sa che quello che dice non è corretto e vuole evitare possibili cause legali. Pertanto, come sempre, inseriamo d’ufficio il sito nella nostra Black list. Inoltre andiamo ad analizzare la notizia per come è riportata. Titolo della notizia: Passo indietro di ... Leggi su butac (Di martedì 20 luglio 2021) Ci avete taggato sotto a un post di un sito che non conoscevo, l’ennesimo dominio .com registrato in forma anonima giusto pochi giorni fa. Come vi ho già raccontato più volte, quando un sito viene registrato così significa che chi lo amministra non vuole essere identificato. Il fatto che chi sceglie di aprire un sito di informazione voglia restare anonimo lascia principalmente una criticità: che chi pubblica su quel sito sa che quello che dice non è corretto e vuole evitare possibili cause legali. Pertanto, come sempre, inseriamo d’ufficio il sito nella nostra Black list. Inoltre andiamo ad analizzare la notizia per come è riportata. Titolo della notizia: Passodi ...

Advertising

Aquila5721 : RT @RadioSavana: Francia (Parigi), marea umana in marcia contro Macron, obbligo vaccinale e passaporto sanitario. A breve in tutta Europa.… - WSdavidONE : RT @RadioSavana: Francia (Parigi), marea umana in marcia contro Macron, obbligo vaccinale e passaporto sanitario. A breve in tutta Europa.… - laperlaneranera : RT @RadioSavana: Francia (Parigi), marea umana in marcia contro Macron, obbligo vaccinale e passaporto sanitario. A breve in tutta Europa.… - Marc852835993 : RT @RadioSavana: Francia (Parigi), marea umana in marcia contro Macron, obbligo vaccinale e passaporto sanitario. A breve in tutta Europa.… - marialmazzara : RT @RadioSavana: Francia (Parigi), marea umana in marcia contro Macron, obbligo vaccinale e passaporto sanitario. A breve in tutta Europa.… -

Ultime Notizie dalla rete : Macron marcia Runner, furbetti, no - vax, quante cacce ai nemici del popolo Macron ha tracciato la via e l'Italia l'ha seguita con una prontezza incredibile. Anche se la Francia, dopo le massicce proteste dello scorso fine settimana ha fatto una parziale marcia indietro, l'...

Giochi nel silenzio: domani sono in mille alla cerimonia d'apertura ...show che forse più di ogni altra cosa è stato simbolo delle difficoltà di Tokyo in questa marcia di ... fra cui il presidente francese Emmanuel Macron e la first lady americana Jill Biden. Previsti ...

Parità di genere, la Francia di Macron ha una marcia in più FIRSTonline Macron fa marcia indietro? Macron fa marcia indietro?. Combattiamo la false informazioni veicolate online, sui giornali e in televisione. Scopri di più su Butac.it.

Francia, no vax distruggono due centri vaccinali nelle proteste contro l’obbligo del Green Pass Oltre 114.000 persone in questi giorni hanno marciato in diverse città francesi per dire no a quella che definiscono una "dittatura sanitaria". Marcia indietro di Macron su alcune delle regole per uti ...

ha tracciato la via e l'Italia l'ha seguita con una prontezza incredibile. Anche se la Francia, dopo le massicce proteste dello scorso fine settimana ha fatto una parzialeindietro, l'......show che forse più di ogni altra cosa è stato simbolo delle difficoltà di Tokyo in questadi ... fra cui il presidente francese Emmanuele la first lady americana Jill Biden. Previsti ...Macron fa marcia indietro?. Combattiamo la false informazioni veicolate online, sui giornali e in televisione. Scopri di più su Butac.it.Oltre 114.000 persone in questi giorni hanno marciato in diverse città francesi per dire no a quella che definiscono una "dittatura sanitaria". Marcia indietro di Macron su alcune delle regole per uti ...