Lentamente in viaggio | arriva lo slow wine per veri intenditori

Leggi su vanityfair

(Di martedì 20 luglio 2021) Artigianalità e innovazione, passione e lungimiranza sono i tratti distintivi di uno dei brand simbolo del prestigio vitivinicolo italiano. Non a caso il motto dell’etichetta fondata nel 1986 a Guia, nel cuore del Valdobbiadene, è lenit in itinere, «lentamente in viaggio». Proprio perché, dato che ogni prodotto è concepito come un’opera d’arte, non vedrà la luce prima di raggiungere l’altissimo livello che ha reso celebre brand a livello internazionale. Creare quelli che sono veri e propri gioielli da bere richiede tempo, dedizione ed attenzione per i dettagli, elementi che Carlo Biasotto ha sempre messo sopra ogni cosa. Una profonda conoscenza del territorio e delle più antiche tecniche di coltivazione dello stesso sono le basi che hanno poi permesso a Foss Marai di affermarsi definitivamente nella produzione di spumanti italiani d’alta gamma. Le colline della Valdobbiadene, sede di Foss Marai.