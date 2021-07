Lee Ryan dei Blue fa coming out ”Sono bisessuale”

(Di martedì 20 luglio 2021) Il cantante Leedella boy band deiha deciso di fareout dopo tanti anni. E’ da qualche tempo che in numerose interviste ammette di aver avuto relazioni che altri uomini. Ora però ha deciso di parlare apertamente della sua bisessualità ai suoi followers. Ecco le dichiarazioni del cantante. Lee: Ilout travagliato Leeha pubblicato una storia sul suo profilo privato di Instagram, annunciando pubblicamente il suo orientamento sessuale. Il cantante ha pubblicato un sua foto con un filtro che lo trasformava in un cartone animato, scrivendo: da oggi ...

... interpretato daReynolds, Jodie Comer, Lil Rel Howery, Joe Keery, Utkarsh Ambudkar e Taika ... che interpreta la velocissima Makkari; Barry Keoghan, che interpreta il solitario Druig; Don, che ...è bisessuale . Il 38enne cantante dell'ex boy band inglese Blue ha fatto coming out , dopo anni di rumor e gossip. Il papà vip di Rain, nato il 30 novembre 2008 dalla sua precedente ...Il cantante Lee Ryan della boy band dei Blue ha deciso di fare coming out dopo tanti anni. Le critiche non sono tardate ad arrivare.Lee Ryan è bisessuale. Il 38enne cantante dell'ex boy band inglese Blue ha fatto coming out, dopo anni di rumor e gossip.