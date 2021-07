“La Royal Family trema” Harry | definitivo | nero su bianco tutta la verità E i segreti sul loro conto

(Di martedì 20 luglio 2021)non ha mai smesso di dare del filo da torcere ben stretto attorno a Buckingham Palace. Forse mamma Lady D non sarebbe potuta essere più fiera di così, chissà. Ribelle e sopra le righe, da quando si è legato a Meghan Markle polemiche, liti e impero spaccato a metà son capitate tutte. E la Regina Elisabetta si è mostrata esausta. Ora la coppia avrebbe deciso di far battezzare Lili a Windsor, sotto gli occhi della regina Elisabetta. “Vogliono una cerimonia reale.l’ha detto a diverse persone che vogliono far battezzare Lili a Windsor, proprio come suo fratello. Sono felici di aspettare che le circostanze lo permettano”. Ma solo pochi giorni fa ...

... 'Riduce l'impatto ambientale' Stando al Daily Mail , il principe non avrebbe informato nessun membro della, e tutti sarebbero rimasti sorpresi dall'apprendere la notizia. In ballo, a ......per caso credeva che dopo l'intervista con Oprah Winfrey si fosse tolto tutti i sassolini dalla scarpa ( o addirittura si fosse pentito )? Qualcuno pensava che le tensioni con lafossero ...In arrivo nel 2022 un memoriale scritto dal secondogenito di Carlo e Diana, che si preannuncia come "il libro più esplosivo del decennio" ...Ancora sulla Royal Family. Ma con un autore del tutto inedito: il principe Harry si sta cimentando nella sua prova da scrittore esordiente e pubblicherà il libro che, ancor prima di essere editato, è ...