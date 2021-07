Il cuore di Centaurus A (Di martedì 20 luglio 2021) Un team internazionale della collaborazione Event Horizon Telescope (EHT) ha ripreso con dettagli senza precedenti il cuore di una radiogalassia a 11 milioni di anni luce dalla Terra, Centaurus A. Leggi su aliveuniverse.today (Di martedì 20 luglio 2021) Un team internazionale della collaborazione Event Horizon Telescope (EHT) ha ripreso con dettagli senza precedenti ildi una radiogalassia a 11 milioni di anni luce dalla Terra,A.

Advertising

INFN_ : ???? L'Event Horizon Telescope ha fotografato il cuore della galassia Centaurus A con dettagli senza precedenti, osse… - statodelsud : Spazio, fotografato getto di un buco nero in azione nel cuore della galassia Centaurus A - Pino__Merola : Spazio, fotografato getto di un buco nero in azione nel cuore della galassia Centaurus A - theplaneta : RT @INFN_: ???? L'Event Horizon Telescope ha fotografato il cuore della galassia Centaurus A con dettagli senza precedenti, osservando la pre… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Spazio, fotografato getto di un buco nero in azione nel cuore della galassia Centaurus A -