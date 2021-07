I migliori svincolati

Leggi su ultimouomo

(Di martedì 20 luglio 2021) Chi lo ha detto che un calciomercato povero non è un calciomercato pazzo? L’esigenza di risparmiare ha convinto alcuni club a portare a scadenza giocatori che normalmente avrebbero rinnovato. Questi giocatori, che forse in condizioni normali avrebbero trovato una squadra di loro gusto facilmente, ora si ritrovano teoricamente disoccupati. Non si è mai vista una lista dicosì ricca: ai classici nomi di giocatori che pensavi ritirati, si affiancano quindi altri che è assurdo non abbiano ancora trovato sistemazione. Abbiamo raccolto i, cercando di associarli a una squadra di nostro gusto. Buon calciomercato tutti. Mauro Zarate – Lazio La ...