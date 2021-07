Green Pass 'modulare'? Governatori a confronto, forse domani Cdm (Di martedì 20 luglio 2021) Poi toccherà al Consiglio dei ministri stabilire nuovi parametri per le zone gialle e per l'uso del Green Pass che ptrebbe assere di due tipologie. Accelera il governo, maggioranza divisa, ma timori ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 20 luglio 2021) Poi toccherà al Consiglio dei ministri stabilire nuovi parametri per le zone gialle e per l'uso delche ptrebbe assere di due tipologie. Accelera il governo, maggioranza divisa, ma timori ...

CarloCalenda : Mi scrivono che la posizione giusta per un liberale sarebbe: libertà dal vaccino, no green pass, no chiusure e no o… - borghi_claudio : COVID: IL LEGHISTA BORGHI, “BASTA BUGIE SU EMERGENZA, ECCO DECALOGO ANTI-DELIRIO. NO GREEN PASS” - GiovanniToti : Continuo a sentire argomentazioni da unghie sullo specchio: bisogna vaccinarsi, punto. Dai 12 ai 100 anni. Perché c… - IulianaAdriana3 : RT @RadioSavana: Genova apre le danze in Italia: 'No green pass! No green pass! No green pass!' A breve in tutta Italia. Le minacce dei pol… - tralepagine : RT @GuidoDeMartini: ?? PER CONFINDUSTRIA O TI VACCINI O NON LAVORI ?? Quindi ormai per la reietta categoria dei non vaccinati non esiste più… -