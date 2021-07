Glik promesso sposo dell’Udinese | i friulani chiedono tempo e non solo…

(Di martedì 20 luglio 2021)di lettura: 2 minutiBenevento – Kamile l’Udinese hanno flirtato, si sono piaciuti ma non sono usciti ancora allo scoperto ufficializzando la loro relazione. Ci sono aspetti ancora da chiarire e prima di arrivare alla fumata bianca che porterà il polacco a salutare il Benevento dopo una sola stagione bisognerà attendere. Prima di tutto andranno chiariti alcuni aspetti legati al trasferimento. Il difensore dovrebbe trasferirsi in Friuli in prestito e la Strega dovrebbe contribuire al pagamento di parte dell’ingaggio del Nazionale polacco, a libro paga con i giallorossi per 2,5 milioni a stagioni. Budget fuori portata per il club gestito dalla ...

Le hanno messe sul campo, Camil, roccioso, falloso, spesso espulso, ma imprescindibile ... Flop: Szczesny, Hernadez, Kulusevski Ve lo avevamo, i flop di quelli da grandi squadre e non ...Le hanno messe sul campo, Camil, roccioso, falloso, spesso espulso, ma imprescindibile ... Flop: Szczesny, Hernadez, Kulusevski Ve lo avevamo, i flop di quelli da grandi squadre e non ...CALCIOMERCATO BENEVENTO – Porte girevoli in casa Benevento, dove continuano a presentarsi volti nuovi alla corte di Fabio Caserta ...Con il club campano sono in piedi anche le trattative per i difensori Glik e Talbi Capitolo portiere: in pole c’è Joronen mentre Gasparini finisce alla Pro Vercelli ...