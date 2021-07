(Di martedì 20 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Vent’fa, per le strade di Genova, lo. Le violenze perpetrate nei confronti di manifestanti che nulla avevano a che fare con i Black Bloc, la mattanza notturna nel complesso della Diaz, l’orrore di Bolzaneto: sono ferite che bruciano ancora. Non è possibile dimenticare, come non è possibile costruire su quei fatti una memoria condivisa. Troppa ferocia, troppo dolore”. Lo scrive su facebook il presidente della Camera Robertoche aggiunge: “A distanza di 20ci sono però elementi su cui riflettere. Cosa rimane di quei giorni, cosa rimane dietro quella coltre di ...

Advertising

restoalsud : #territorio #sud #lavoro G8, Fico “20 anni fa Stato fallì ma istituzioni restano” - - CorriereCitta : G8, Fico “20 anni fa Stato fallì ma istituzioni restano” - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – “Vent’anni fa, per le strade di Genova, lo Stato fallì. Le violenze perpetrate nei confronti di… - DirettaSicilia : G8, Fico “20 anni fa Stato fallì ma istituzioni restano”, - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash G8, Fico “20 anni fa Stato fallì ma istituzioni restano” -… -

Ultime Notizie dalla rete : Fico anni

Il Giornale delle Partite IVA

Dopo 20ci sono però elementi su cui riflettere. Cosa rimane di quei giorni, cosa rimane ... Lo afferma il presidente della Camera Roberto. . 20 luglio 2021Lo spettacolo è consigliato per i bambini dai 6 ai 10. I biglietti per il posto unico non ... Un evento in Fiber Art : esposizione del backstage fotogradella costruzione della installazione ...L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci."Vent'anni fa, per le strade di Genova, lo Stato fallì. Le violenze perpetrate nei confronti di manifestanti che nulla avevano a che fare con i Black Bloc, la mattanza notturna nel complesso della Dia ...