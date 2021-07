Friuli Doc dal 9 al 12 settembre 2021, torna la Stiria (Di martedì 20 luglio 2021) Gradite conferme e piacevoli ritorni per l’edizione 2021 del Friuli Doc, che aprirà i battenti giovedì 9 settembre alle 17.30 per abbassare il sipario domenica 12 a mezzanotte. Nella seduta di giunta di questa mattina, l’assessore al turismo Maurizio Franz ha reso noto che la Stiria ha accolto l’invito dell’amministrazione comunale a prendere parte alla kermesse: lo stand sarà collocato nell’area di via Aquileia adiacente a Piazzetta del Pozzo. Prevista la presenza di 25 Pro Loco dell’area collinare. Come già precedentemente annunciato, saranno coinvolte numerose vie e piazze della città, da via Gemona a piazzetta ... Leggi su udine20 (Di martedì 20 luglio 2021) Gradite conferme e piacevoli ritorni per l’edizionedelDoc, che aprirà i battenti giovedì 9alle 17.30 per abbassare il sipario domenica 12 a mezzanotte. Nella seduta di giunta di questa mattina, l’assessore al turismo Maurizio Franz ha reso noto che laha accolto l’invito dell’amministrazione comunale a prendere parte alla kermesse: lo stand sarà collocato nell’area di via Aquileia adiacente a Piazzetta del Pozzo. Prevista la presenza di 25 Pro Loco dell’area collinare. Come già precedentemente annunciato, saranno coinvolte numerose vie e piazze della città, da via Gemona a piazzetta ...

Ultime Notizie dalla rete : Friuli Doc RECORD NATO DALLA QUALITA' ESPRESSA DALLE NOSTRE IMPRESE AGRICOLE ...le Colline del Prosecco avvenuto il 7 luglio 2019 per uno spumante la cui produzione abbraccia due regioni (Veneto e Friuli Venezia Giulia), nove province e tre denominazioni d'origine (Prosecco Doc, ...

Mostre, passeggiate archeologiche, tour al tramonto: al via la lunga estate di Aquileia Dall'archeologia al calice, con i sapori dei vini del territorio esaltati grazie a Calici di Stelle , iniziativa organizzata, sabato 7 e domenica 8 agosto, da Consorzio DOC Friuli Aquileia e ...

Friuli Doc dal 9 al 12 settembre, tornano gli amici stiriani Telefriuli Premi: a ex studentessa Sissa di Trieste il 'Sergio Fubini' L'ex studentessa della Sissa di Trieste, Paola Ruggiero, ha vinto il premio 'Sergio Fubini' per le migliori tesi di dottorato in fisica teorica, con il suo lavoro intitolato 'Entanglement and correlat ...

Cervignano anticipa la Festa del Refosco dal Peduncolo Rosso Settima edizione per la Festa del Refosco dal Peduncolo Rosso, in programma sabato 31 luglio a Villa Chiozza di Scodovacca di Cervignano del Friuli. Un mese in anticipo rispetto al tradizionale appunt ...

