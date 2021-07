Francesco Oppini fa chiarezza sulla lite con Tommaso Zorzi rispondendo a un fan su Instagram (Di martedì 20 luglio 2021) Si torna a parlare della presunta lite tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, è stato proprio il commentatore sportivo a mettere la parola fine alle polemiche rispondendo in modo lapidario ad un fan che gli aveva chiesto esplicitamente cosa fosse successo con Zorzi. L’amicizia tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini era stata grande protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, un rapporto che i due hanno coltivato anche usciti dalla Casa postando video e foto di loro insieme. Col tempo però ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 20 luglio 2021) Si torna a parlare della presuntatra, è stato proprio il commentatore sportivo a mettere la parola fine alle polemichein modo lapidario ad un fan che gli aveva chiesto esplicitamente cosa fosse successo con. L’amicizia traera stata grande protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, un rapporto che i due hanno coltivato anche usciti dalla Casa postando video e foto di loro insieme. Col tempo però ...

Advertising

Novella_2000 : “Come mai hai litigato con Tommaso?”: la risposta di Francesco Oppini cancella i dubbi - animabuspereunt : RT @leperlediglo: pensi di potermi ferire? difendo Francesco Oppini da ottobre - spaceplvme : RT @cmqgloria: non ho capito se il vostro attivismo è costante come la vostra voglia di mettervi ad insultare persone su insegreto oppure v… - manu_arci : RT @GaiaFromMars: Raga non so come dirvelo ma i fan di francesco oppini non c’entrano niente con questi indiretti e fake account - andreastoolbox : Francesco Oppini sulla crisi con Tommaso Zorzi: Mi spiace deludervi non abbiamo litigato -