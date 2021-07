Denise Pipitone, Gaspare Ghaleb rivela: “Condannato perchè sincero” (Di martedì 20 luglio 2021) Dopo un nuovo interrogatorio in Procura, Gaspare Ghaleb e sua madre hanno rilasciato delle nuove dichiarazioni riguardo la scomparsa di Denise Pipitone, avvenuta ormai diciassette anni fa. Come ha spiegato Piera Maggio, la mamma di Denise Pipitone, la sentenza della Corte di Cassazione parla chiaro. Jessica Pulizzi è stata assolta per insufficienza di prove, anche L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 20 luglio 2021) Dopo un nuovo interrogatorio in Procura,e sua madre hanno rilasciato delle nuove dichiarazioni riguardo la scomparsa di, avvenuta ormai diciassette anni fa. Come ha spiegato Piera Maggio, la mamma di, la sentenza della Corte di Cassazione parla chiaro. Jessica Pulizzi è stata assolta per insufficienza di prove, anche L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

woodoow : Firmato ! ,??LUCE E GIUSTIZIA PER DENISE PIPITONE - Firma la petizione! - ClarabellaBest : RT @lisarebel100: Sergio Mattarella: LUCE E GIUSTIZIA PER DENISE PIPITONE - Firma la petizione! - ClarabellaBest : RT @Vale32147440: E se fosse vostra figlia, vostra sorella vostra nipote, vostra cugina.... NON VORRESTE LA FIRMA DI TUTTI?? #DenisePipiton… - Bresingar : @notjumped Karim nel barrio di tevez faceva la fine di Denise pipitone in neanche 72 ore - Pantocrax : RT @EleThorne: Petizione per Denise Pipitone #DenisePipitone -