Coronavirus | 3 558 nuovi casi e 10 vittime Cala il tasso di positività a 1 6%

(Di martedì 20 luglio 2021) Il bollettino del 20 luglio Sono 10 i decessi dasegnalati in Italia nelle ultime 24 ore (ieri erano 7). Il totale dellelegate al virus sale così a 127.884. Per quanto riguarda i contagi, il bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute riporta +3.558 positivi. Gli attualmente positivi sono 49.310. La situazione negli ospedali Il totale dei dimessi e dei guariti oggi è di 4.115.889, mentre i ricoverati con sintomi sono 1.194. Sono 165 i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva; di questi; 11 hanno fatto il loro ingresso nella giornata di oggi. In 47.951 seguono un regime di isolamento ...

Solo ieri 18mila nuovi contagi da Covid in Francia a causa della diffusione della variante Delta. Un'impennata «mai vista», secondo il ministro della Salute Olivier Véran, ...
Stando ai dati diffusi dal Governo, i contagi e i decessi da Coronavirus in Gran Bretagna continuano a salire.