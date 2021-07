Calciomercato Sassuolo: Bayern Monaco su Muldur. Gli aggiornamenti (Di martedì 20 luglio 2021) Calciomercato Sassuolo: sondaggio del Bayern Monaco per Mert Muldur. Il difensore può lasciare i neroverdi Il Bayern Monaco ha effettuato un sondaggio nelle ultime ore per Mert Muldur, difensore 22enne che potrebbe lasciare il Sassuolo durante la sessione estiva di Calciomercato. Come riportato da Sky Deutschland, le alternative al turco sono Sergino Dest, Sergi Roberto ed Emerson Royal del Barcellona. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 20 luglio 2021): sondaggio delper Mert. Il difensore può lasciare i neroverdi Ilha effettuato un sondaggio nelle ultime ore per Mert, difensore 22enne che potrebbe lasciare ildurante la sessione estiva di. Come riportato da Sky Deutschland, le alternative al turco sono Sergino Dest, Sergi Roberto ed Emerson Royal del Barcellona. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

DiMarzio : #Juventus, domani nuovo incontro con il #Sassuolo per #Locatelli - DiMarzio : #Calciomercato | Il #Sassuolo vuole regalarsi #Grujic: contatti per il centrocampista del #Liverpool - DiMarzio : #Calciomercato | Nuovo incontro #Sassuolo-#Juventus per #Locatelli: i dettagli - juventuschannel : #calciomercato Locatelli, la Juve trova la soluzione gradita al Sassuolo. - FilippoRubu00 : ??#Torino, nel pomeriggio contatti con l’agente di Gianluca #Scamacca che piace come eventuale sostituto di #Belotti… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Sassuolo Calciomercato Juventus, annuncio Rai - Scambio con la Sampdoria Calciomercato Juventus, in attesa che si sblocchi l'affare Locatelli i bianconeri mettono gli occhi ... E se per il centrocampista del Sassuolo e della nazionale italiana verrà probabilmente piazzato nei ...

Calciomercato 2021, tutte le trattative. Voci di scambio tra Dybala e Griezmann Il Sassuolo vorrebbe pescare dall'America e sta puntando Tajon Buchanan , centrocampista classe '99 dei New England Revolutions, accostato in passato anche a Juventus e Bologna. Proprio il Bologna ...

Calciomercato Sassuolo: sfuma Mattias Bonafede, andrà all'Empoli Sassuolonews.net Calciomercato Inter, incognita Dumfries: per l’attacco c’è anche Petagna Il tecnico del club nerazzurro valuta le opzioni sul mercato per rinforzare la propria squadra, soprattutto sul settore attacco ...

Calciomercato Sassuolo: Bayern Monaco su Muldur. Gli aggiornamenti Calciomercato Sassuolo: sondaggio del Bayern Monaco per Mert Muldur. Il difensore può lasciare i neroverdi Il Bayern Monaco ha effettuato un sondaggio nelle ultime ore per Mert Muldur, difensore 22enn ...

Juventus, in attesa che si sblocchi l'affare Locatelli i bianconeri mettono gli occhi ... E se per il centrocampista dele della nazionale italiana verrà probabilmente piazzato nei ...Ilvorrebbe pescare dall'America e sta puntando Tajon Buchanan , centrocampista classe '99 dei New England Revolutions, accostato in passato anche a Juventus e Bologna. Proprio il Bologna ...Il tecnico del club nerazzurro valuta le opzioni sul mercato per rinforzare la propria squadra, soprattutto sul settore attacco ...Calciomercato Sassuolo: sondaggio del Bayern Monaco per Mert Muldur. Il difensore può lasciare i neroverdi Il Bayern Monaco ha effettuato un sondaggio nelle ultime ore per Mert Muldur, difensore 22enn ...