Brave and Beautiful, Puntate dal 2 al 6 Agosto 2021: La Vendetta di Tahsin Contro Cesur! (Di martedì 20 luglio 2021) Brave and Beautiful, anticipazioni trama Puntate dal 2 al 6 Agosto 2021: Tahsin non si fida più di Cesur ed inizia a compiere i primi passi Contro di lui. Alemdaroglu però è sempre più innamorato di Suhan… Dopo le dure parole della mamma di Cesur Contro Tahsin, la situazione non fa che peggiorare. Tutti sono consapevoli che sta succedendo qualcosa e che probabilmente le intenzioni di Cesur non sono buone. Tahsin decide di mettere in atto il suo piano Contro il giovane. Prima di vedere cosa sta per ... Leggi su uominiedonnenews (Di martedì 20 luglio 2021)and, anticipazioni tramadal 2 al 6non si fida più di Cesur ed inizia a compiere i primi passidi lui. Alemdaroglu però è sempre più innamorato di Suhan… Dopo le dure parole della mamma di Cesur, la situazione non fa che peggiorare. Tutti sono consapevoli che sta succedendo qualcosa e che probabilmente le intenzioni di Cesur non sono buone.decide di mettere in atto il suo pianoil giovane. Prima di vedere cosa sta per ...

Advertising

POPCORNTVit : 'Brave and Beautiful', le anticipazioni del 21 luglio: la decisione di Suhan - only_brave_ : RT @53hollyy: PERCHÉ NON VEDO QUASI PIÙ NESSUNO VOTARE?? un rt vale 2000 punti un commento 1000 un like 500 i followed @965TDY and vote… - redazionetvsoap : #BraveAndBeautiful #Anticipazioni La #trama di #domani, #21luglio - LinkaTv : E' iniziato Brave and Beautiful - PRIMA TV su #canale5 Clicca qui per classifica tweet: - cinemaniaco_fb : ?????????????? Brave and beautiful anticipazioni 21 luglio 2021: Suhan sconvolta dalla conversazione tra Cesur e Banu… -